Er is zondag (lokale tijd) onrust ontstaan in de Amerikaanse staat Minnesota nadat een zwarte man door de politie werd doodgeschoten in zijn auto. Het incident gebeurde in Brooklyn Center, een voorstad van Minneapolis op ongeveer 16 kilometer van de plaats waar vorig jaar de zwarte Amerikaan George Floyd werd gedood door toenmalig agent Derek Chauvin.

Een groep van zo'n honderd man confronteerde de politie. Meerdere politieauto's werden vernield door de boze menigte. Een ooggetuige meldt aan persbureau Reuters dat politieauto's met stenen en keien zijn bekogeld. Op beelden op sociale media is daarnaast te zien hoe mensen op het dak en de motorkap van de auto's springen.

De politie reageerde door met rubberen kogels te schieten. Zeker twee mensen zijn geraakt, van wie een tot bloedens toe. Ook meldden enkele honderden mensen zich bij het politiebureau in Brooklyn Center. De menigte werd daar deels uiteen gedreven nadat de politie onder meer traangas inzette.

Volgens lokale media werd de 20-jarige Daunte Wright zondag met zijn auto aan de kant gezet vanwege een verkeersovertreding. Vervolgens werd vastgesteld dat er nog een arrestatiebevel tegen hem uitstond.

Toen de politie hem probeerde te arresteren, ging hij zijn auto weer in en probeerde hij weg te rijden. Hierop schoot een agent op Wright. De man kon toch enige tijd verder rijden, voordat hij een ander voertuig raakte en tot stilstand kwam. Hij overleed ter plekke.

Al langer spanningen in Minnesota

De spanning in Minnesota loopt de laatste weken flink op, vanwege de rechtszaak tegen Chauvin. George Floyd werd op 25 mei vorig jaar aangehouden in Minneapolis nadat hij een pakje sigaretten zou hebben afgerekend met een vervalst biljet van 20 dollar.

Tijdens de aanhouding drukte Chauvin minutenlang met zijn knie op de nek van het slachtoffer. Uiteindelijk verloor Floyd het bewustzijn. Zijn dood leidde wereldwijd tot een storm van verontwaardiging. In tal van plaatsen in en buiten de Verenigde Staten werd massaal gedemonstreerd tegen racisme en buitensporig geweld.