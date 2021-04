Zeven katholieke geestelijken, onder wie twee personen met de Franse nationaliteit, zijn zondag ontvoerd in Haïti. Dat heeft een woordvoerder van de lokale Bisschoppenconferentie gezegd.

Vijf priesters en twee nonnen werden zondagochtend ontvoerd in Croix-des-Bouquets, een gemeente ten noordoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. De geestelijken waren op dat moment onderweg naar de aanstelling van een nieuwe priester voor de parochie.

De kidnappers zouden volgens een ouderling van de katholieke kerk 1 miljoen dollar (ongeveer 840 miljoen euro) losgeld eisen in ruil voor hun vrijlating.

Volgens de lokale autoriteiten zit een gewapende bende genaamd "400 Mawozo" achter de ontvoeringen. Die bende houdt zich geregeld bezig met ontvoeringen op het eiland.

Aantal ontvoeringen neemt toe

Het is al tijden onrustig in Haïti. De afgelopen maanden is het aantal ontvoeringen voor losgeld in Port-au-Prince en andere provincies toegenomen, wat wijst op de groeiende invloed van gewapende bendes.

In maart riep de regering van het Caribische eiland een noodtoestand van een maand uit om het staatsgezag te herstellen in de gebieden waar de bendes actief zijn. De maatregel werd ingevoerd vanwege de acties van gewapende bendes "die mensen kidnappen voor losgeld, daar openlijk voor uitkomen, publiek en privé-eigendom bestelen en beroven en de openbare veiligheidstroepen openlijk uitdagen", aldus een presidentieel decreet over de noodtoestand.