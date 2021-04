Dertig Nederlandse scholieren die aan boord zijn van zeilschip de Wylde Swan hebben hun koers moeten wijzigen vanwege de uitbarsting van vulkaan La Soufrière afgelopen vrijdag op het Caraïbische eiland Saint Vincent. Het schip met de scholieren die aan boord een onderwijsprogramma in de Caraïben volgen, zou naar de hoofdstad Kingstown zeilen. Maar dat is waarschijnlijk niet meer mogelijk.

De reis naar Kingstown was noodzakelijk omdat daar essentiële onderdelen klaarliggen voor de machinekamer van het schip. "We proberen nu om de onderdelen met boottaxi naar ons vervoerd te krijgen. We hebben die spullen echt hard nodig", laat de kapitein van het schip Marco van der Werf weten. De leerlingen liggen maar enkele tientallen mijlen van de vulkaan voor anker.

Saint Vincent en de Grenadines bestaat uit 32 eilandjes en volgens Van der Werf verschilt de situatie na de aardbeving per eiland. "Op het ene eiland daalt alleen veel vulkanische as neer, op het andere eiland is het sociale leven ontregeld en draagt iedereen stofbrillen en een soort Sahara-kleding over neus en mond tegen de zwavel en het stof. Op het eiland waar de vulkaan met veel geweld van licht, donder en diep gerommel aan het uitbarsten is, wordt men geëvacueerd."

Natuur vraagt om improvisatie van bemanning

Het schip moet nog langs Martinique zeilen, waar vulkaan Mount Pelée sinds twee dagen ook verhoogde activiteit laat zien. De bemanning van het schip zal "moeten improviseren om alles in goede banen te leiden", aldus de organisatie achter het schip. De bedoeling is dat het schip op enig moment terugzeilt naar Sint-Maarten.

Het thema tijdens de reis van vijf weken is natuur. "Omdat we altijd de wereld als klaslokaal gebruiken, maken we er het beste van en gebruiken we de vulkaan in onze lessen."