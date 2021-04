Er zijn geen DNA-sporen van de vermiste Naima Jillal gevonden op de in het Antwerpse havengebied gevonden kledingstukken, bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) aan NU.nl na berichtgeving van De Telegraaf. Halverwege maart trof de politie kleding aan onder de loods in de Haifastraat, maar daarop werden geen sporen gevonden die naar de sinds oktober 2019 vermiste vrouw kunnen leiden.

Het onderzoek naar de vermissing leidde halverwege maart naar een loods in Antwerpen, waar de rechercheurs in samenwerking met de Belgische politie zocht naar sporen van Jillal. De grond in de loods werd deels afgegraven, waarna de kledingstukken werden aangetroffen. Analyse van deze kledingstukken heeft tot dusver niks opgeleverd.

De destijds 52-jarige Jillal werd op 20 oktober 2019 voor het laatst gezien, toen ze op de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam in een donkerkleurige auto stapte. Nog altijd zijn er geen sporen aangetroffen van de vrouw.

De politie vermoedt dat Jillal niet meer in leven is: in het criminele circuit zouden foto's circuleren waaruit dit blijkt. Mogelijk houdt haar verdwijning verband met een mislukte cocaïnedeal, waarvoor ze ter verantwoording zou zijn geroepen.