De zorg in het Caribische deel van het Koninkrijk is "nauwelijks opgewassen" tegen de grote hoeveelheid opnames van coronapatiënten, schreef demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) afgelopen week in een brief aan de Kamer. Vooral Curaçao kampt met een grote druk op de zorg. Hoe staat het met de coronasituatie op het eiland, en hoe gaat het op Aruba en Sint-Maarten?

Vooral op Curaçao stijgt het aantal patiënten snel, een ontwikkeling die te wijten is aan de verspreiding van de Britse variant van het virus. Zo'n 96 procent van de nieuwe coronagevallen is toe te schrijven aan deze besmettelijkere variant.

De 46 bedden op de intensive care van het ziekenhuis op het eiland, het CMC in Willemstad, lagen zaterdag helemaal vol. Zeven patiënten werden die dag naar het ziekenhuis op Aruba overgebracht. Om alle coronapatiënten op te kunnen vangen, is niet-noodzakelijke zorg op Curaçao volledig stilgelegd.

Nog eens tientallen verpleegkundigen, artsen, GGD'ers en vaccineerders reisden dit weekend vanuit Nederland af naar Curaçao om de zorg daar bij te staan. Ook vanuit de Verenigde Staten zijn zorgmedewerkers geworven die zich in gaan zetten voor de coronazorg op het eiland.

Vaccinatieproces Curaçao in stroomversnelling gezet

Vanwege de situatie op het eiland is het vaccinatieproces in stroomversnelling gezet. Nog voor het einde van deze maand wil het eiland iedereen die wil, een prik hebben gegeven. Om dat te bewerkstelligen worden de komende tijd meer priklocaties geopend, zodat uiteindelijk tussen de zeven- en negenduizend personen per dag kunnen worden gevaccineerd.

Om in de tussentijd te voorkomen dat het virus zich nóg verder verspreidt, zit het eiland sinds 24 maart in lockdown. Alleen essentiële diensten, zoals ziekenhuiszorg, vinden nog doorgang op het eiland en mensen mogen twee dagen per week de straat op om naar essentiële winkels, zoals supermarkten en apotheken, te gaan. Winkels, scholen en sportgelegenheden zijn dicht en er geldt een avondklok van 19.00 uur tot 4.30 uur.

190 Overvolle ic's en meer armoede: zo heftig is de coronacrisis op Curaçao

Ook extra vaccins naar Aruba

Hoewel de druk op de zorg in Curaçao in snel tempo toeneemt, kampt Aruba in mindere mate met een stijgend aantal coronapatiënten. Toch is de situatie op het eiland volgens het RIVM 'zeer ernstig'.

Het eiland staat Curaçao bij in de opvang van patiënten, waardoor de reguliere zorg in het enige grote ziekenhuis op Aruba vrijwel helemaal is stopgezet. "Als solidair land is er besloten om deze hulp in de zorg te bieden en zodoende de capaciteit voor COVID-19 te verhogen", zo liet het Dr. Horacio E. Oduber Hospital (HOH) eerder weten.

Ook Aruba verhoogt het tempo van het vaccinatieproces. Daarvoor heeft het eiland versneld twaalfduizend extra vaccins uit Nederland ontvangen, waardoor meer mensen sneller kunnen worden gevaccineerd.

Aantal besmettingen op Sint-Maarten vertoont lichte stijging

Het RIVM kwalificeert de situatie op Sint-Maarten als zorgelijk, omdat het aantal vastgestelde besmettingen daar de laatste tijd licht is opgelopen. Het eiland wordt geadviseerd op korte termijn maatregelen te treffen om verdere verspreiding te voorkomen.

Omdat het eiland nog altijd een relatief klein aantal besmettingen heeft, zijn de maatregelen op het eiland niet zo streng als op bijvoorbeeld Curaçao of Aruba. Vanwege de situatie op die eilanden heeft Sint-Maarten wel een reisverbod ingesteld voor de bewoners van die eilanden.

Winkels en horecagelegenheden zijn gewoon open, maar mensen wordt wel geadviseerd om voldoende afstand te houden, drukke plekken te vermijden en de hygiënemaatregelen in acht te nemen.