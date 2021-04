Tijdens werkzaamheden aan een kolenmijn in de Chinese regio Xinjiang, liep zaterdagavond een deel van de mijn onder water. 21 mijnwerkers zitten nog vast, acht zijn inmiddels gered. Dat melden Chinese staatsmedia.

Door de overstroming van de mijn viel de elektriciteit uit. De 29 mijnwerkers werden waarschijnlijk verrast door het water. Twaalf van de 21 mijnwerkers die nog vastzitten zijn gelokaliseerd en worden naar verwachting zondag gered. Negen anderen zijn nog niet gevonden. Reddingswerkers zijn nog bezig.

Chinese mijnen behoren tot de dodelijkste ter wereld. In januari kwamen tien goudmijnwerkers om het leven na een explosie in een mijn in de provincie Shandong.

In december vorig jaar overleden 23 mensen toen ze vast kwamen te zitten in een mijn ten zuidwesten van de stad Chongqing. Drie maanden daarvoor kwamen zestien mensen om het leven bij een andere mijn in hetzelfde gebied.