Suriname heeft zaterdag nieuwe maatregelen aangekondigd die verdere verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. Onder meer een verscherpte avondklok, een weekend in totale lockdown en het sluiten van vele openbare gelegenheden moet de forse stijging van het aantal positieve tests een halt toeroepen.

Donderdag liep het aantal positieve tests op tot boven de vijftig, drie keer zoveel als een dag eerder. Volgens het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) heeft het land "een dergelijke situatie bij eerdere golven nog niet meegemaakt". Gevreesd wordt voor een grote druk op de gezondheidszorg in het land.

De cijfers in het land wijzen erop dat ook Suriname te maken heeft met virusvarianten die zich sneller verspreiden dan de 'gewone' variant, aldus het BOG. De zaterdag aangekondigde maatregelen moeten ervoor zorgen dat de gezondheidsdiensten in het land niet overbelast raken. De aanscherpingen gelden tot in ieder geval 23 april.

Zo wordt de al maanden geldende avondklok in het land aangescherpt en is het vanaf zaterdagavond in plaats van 21.00 uur al vanaf 18.00 uur niet meer toegestaan zonder geldige reden naar buiten te gaan. Doordeweeks geldt de spertijd van 20.00 uur tot 5.00 uur. In het weekend van 16 tot en met 19 april geldt zelfs een volledig uitgaansverbod, waarbij het tussen 16 april 20.00 uur en 19 april 5.00 uur verboden is de straat op te gaan.

Sportscholen, kappers en winkelcentra moeten dicht

Om de kans op coronabesmettingen verder te verkleinen moeten openbare gelegenheden zoals nachtclubs, sportscholen, kappers en winkelcentra de deuren sluiten. Restaurants mogen in die periode nog wel de mogelijkheid tot afhalen bieden.

Naast het uitgaansverbod scherpt het land de maatregelen ook aan op het gebied van samenkomsten: nog maar vijf personen mogen buiten werkactiviteiten om bij elkaar komen. Bij uitvaarten en religieuze bijeenkomsten mogen nog maximaal tien personen in een ruimte zijn, indien ze daarbij 1,5 meter afstand kunnen houden.

De Surinaamse overheid zal de maatregelen zaterdagavond (lokale tijd) in een persconferentie toelichten.