De vrijdagochtend uitgebarsten vulkaan La Soufrière op het Caribische eiland Saint Vincent blijft onrustig en as en rook kilometers de lucht in spuwen. Duizenden mensen zijn vanwege de uitbarsting hun huis ontvlucht. Cruiseschepen zijn ingezet om inwoners van het eiland weg te krijgen.

Vrijdagochtend was de eerste uitbarsting van de vulkaan sinds 1979. De vulkaan spuwde as en donkere rook ruim 6 kilometer hoog in de lucht. Ook bij het internationale vliegveld, op zo'n 20 kilometer afstand van de vulkaan, werd as aangetroffen. Buurland Barbados moet ook rekening houden met asregen.

De hele vrijdag werden er uitbarstingen geregistreerd. Volgens het onderzoekscentrum naar vulkanische activiteit op het eiland kunnen bevingen nog weken of maanden aanhouden. "Dit is pas het begin", aldus Erouscilla Joseph van het seismologische centrum.

Wetenschappers zagen in december voor het eerst verhoogde vulkanische activiteit bij La Soufrière en voorspelden toen al een op ophanden zijnde eruptie.

Saint Vincent is het grootste eiland van het Caribische Saint Vincent en de Grenadines. Er wonen zo'n 100.000 mensen. De premier van het land gaf de opdracht tot de evacuatie van meer dan zestienduizend inwoners die zich in rode zones bevonden..

Een uitbarsting van La Soufrière in 1902 kostte aan meer dan duizend mensen het leven. Saint Vincent en de Grenadines ligt, net als andere landen in de Kleine Antillen, op een vulkanische boog in de Oostelijke Caraïben.