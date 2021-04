Het lichaam van de in Londen vermoorde Russische balling Nikolai Glushkov is zo achtergelaten dat het op zelfdoding leek, schrijft de BBC. Om zijn nek was een hondenriem gewikkeld, naast het lichaam stond een keukentrapje en op de trap lag nog een touw, bleek vrijdag tijdens een zitting over het gerechtelijk onderzoek naar Glushkovs overlijden in 2018.

Glushkovs was in het verleden topman van de nationale luchtvaartmaatschappij Aeroflot. Hij was bovendien een vriend van zakenman Boris Berezovski. Rond 2000 kregen ze ruzie met Vladimir Poetin, waarna ze naar Groot-Brittannië vluchtten. Daar bleven ze kritiek uiten op Poetin.

Berezovski werd in maart 2013 dood gevonden op zijn landgoed in de buurt van Londen. Ook hij werd met een strop om zijn nek aangetroffen, maar de daadwerkelijke doodsoorzaak is nog altijd niet opgehelderd. Een andere vriend, oud-spion Alexander Litvinenko, overleed in 2006 na vergiftiging.

Glushkov werd op 12 maart 2018 door zijn dochter dood gevonden in zijn huis in Londen. Uit een eerste onderzoek bleek toen al dat hij gewurgd is. Volgens de experts is hij van achteren aangevallen en snel uitgeschakeld. Er waren geen tekenen van een langdurige worsteling. De politie heeft ondanks het horen van 1.800 getuigen en het bekijken van 2.200 uur aan camerabeelden tot nog toe geen arrestaties verricht in de moordzaak en ook een motief is nog niet vastgesteld.

Op de dag dat Glushkov dood werd gevonden, had hij in een rechtbank in Londen moeten verschijnen, omdat Aeroflot hem beschuldigde van fraude. Een week eerder werden in Zuid-Engeland de Russische ex-dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter vergiftigd met een zenuwgas.