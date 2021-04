Bij de aanhoudende rellen in Noord-Ierland zijn nog eens negentien agenten gewond geraakt. Het totale aantal agenten dat afgelopen week door de onlusten gewond is geraakt stijgt daarmee naar 74, melden lokale media.

Ondanks oproepen tot kalmte door de politiek werden de straten van Belfast donderdagavond wederom geteisterd door relschoppers, die onder meer stenen, vuurwerk en molotovcocktails naar de oproerpolitie gooiden. Naast de negentien agenten raakte ook een politiehond gewond. Er werd voor het eerst in jaren een waterkanon ingezet.

Zowel Ierse nationalisten en pro-Britse loyalisten zijn betrokken bij de ergste onrust van de afgelopen jaren. Door de Brexit zijn de spanningen in de regio opgelopen. Daarnaast is er onvrede over het besluit van de autoriteiten om kopstukken van de nationalistische partij niet te vervolgen voor het schenden van coronaregels.

De Britse premier Boris Johnson uitte woensdagavond nog zijn zorgen over de situatie. "Ik ben diep bezorgd over het geweld in Noord-Ierland", schreef hij op Twitter. "Geschillen los je op met dialoog, niet met geweld of misdaad."