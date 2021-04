Turkije en de Europese Unie blijven elkaar donderdag de schuld geven voor de vernederende ontvangst van voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie in Ankara afgelopen week. De Turkse regering beweert echter dat er op aanwijzing van de EU geen stoel voor haar was klaargezet. De EU-vertegenwoordiging blijft volhouden dat ze de ontvangstruimte van tevoren niet mochten zien.

Voor de ontmoeting van de Turkse president Erdogan met Von der Leyen en EU-president Charles Michel waren twee stoelen naast elkaar klaar gezet. De stoelen werden ingenomen door Erdogan en Michel, waardoor Von der Leyen was veroordeeld tot een plaats verderop op een bank. De kwestie wordt in Brussel inmiddels 'sofagate' genoemd.

De EU noemt de behandeling ongepast en pijnlijk, want Von der Leyen had als gelijke van Michel behandeld moeten worden. In Brussel gaat het al dagen over de "kleinering" van de voorzitter van de Europese Commissie. Ook Michel krijgt flinke kritiek, omdat hij volgens Europese parlementariërs zijn stoel had moeten afstaan. De EU-president en Erdogan wordt seksisme verweten.

De Italiaanse premier Draghi gooide donderdagavond olie op het vuur door Erdogan "een van de dictators" te noemen waarbij "je geen blad voor de mond moet nemen". Hij beschuldigde de Turkse president van het verenederen van Von der Leyen. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavuşoğlu noemde die vergelijk "lelijk en onredelijk" en ontbood de Italiaanse ambassadeur.

Turkije houdt vol dat protocol werd gevolgd

De Turkse minister zei eerder de kritiek op de diplomatieke affaire oneerlijk te vinden. "Aan de eisen en suggesties van de EU-zijde werd voldaan en het juiste protocol werd tijdens de bijeenkomst toegepast." Bij eerdere ontmoetingen van Erdogan met de EC-voorzitter en EU-president waren echter wel drie stoelen neergezet.

Volgens de protocollair specialist van Michel was Turkije wel verzocht om de bank te vervangen voor stoelen. Ze mochten vooraf niet de ontvangstzaal zien omdat die te dicht bij de vertrekken van Erdogan lag. Zijn staf zegt dat Michel het wel degelijk voor Von der Leyen opnam en dat hij na afloop eiste dat ook zij op de officiële foto van de ontmoeting werd gezet.

Von der Leyen zei na afloop van de bewuste ontmoeting dat ze de stoelenkwestie niet wilde opbrengen om het doel van het gesprek niet in gevaar te brengen. Onder meer het opzeggen van het Istanbul-verdrag door Turkije, dat geweld en onderdrukking van vrouwen moet tegengaan, werd opgebracht.