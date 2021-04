De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag gezegd het particulier bezit van aanvalswapens te willen verbieden. Volgens hem is er "genoeg gebeden" en wordt het tijd om het wapengeweld in de Verenigde Staten actief aan te pakken.

In de laatste weken vonden er in het land meerdere grote schietpartijen plaats. De Amerikaanse president somde de recente schietpartijen in Colorado, Georgia en South Carolina op en sprak van een internationale schande. "Dit is een epidemie waar een einde aan moet komen."

Ook zogenoemde spookgeweren moeten volgens Biden worden verboden. Dat zijn wapens die mensen bijvoorbeeld online kopen en zelf in elkaar zetten. Deze wapens zijn hierdoor niet door de overheid te traceren. Ook moeten ondersteuningsbeugels, die van een pistool een aanvalsgeweer maken, onder de wapenwet geregistreerd worden.

Dit zijn volgens Biden en justitieminister Merrick Garland de eerste stappen waarmee grote schietpartijen en zelfmoorden voorkomen kunnen worden. De donderdag aangekondigde maatregelen moet de president eerst nog door het Congres zien te loodsen. Het ministerie van Justitie zal daarvoor de komende maanden meerdere wetsvoorstellen opstellen.

In de Verenigde Staten komt altijd hevige tegenwerking door pro-wapengroepen wanneer politici strengere regels afkondigen voor wapenbezit. Volgens het tweede amendement in de Amerikaanse grondwet hebben Amerikanen het recht om een wapen te hebben en dat amendement wordt dan ook vaak als argument gebruikt door lobbygroepen.

Pogingen van de regering om het wapengebruik te limiteren voor bepaalde groepen mensen worden vaak tot het hoogste niveau bevochten in de rechtbank. Volgens Biden zijn de nieuwe voorstellen echter volledig in lijn met de Grondwet. "En er is een brede consensus dat er nu iets moet gebeuren."

Een onderzoek van Reuters toonde vorig jaar aan dat de meeste Amerikanen achter strengere wapenwetgeving staan. Volgens het Gun Violence Archive, dat cijfers bijhoudt over het vuurwapengeweld, vindt er in de Verenigde Staten gemiddeld iedere dag een schietpartij plaats waarbij meer dan vier mensen worden beschoten.