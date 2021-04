Politici en rechters in Australië zijn niet langer vrijgesteld van regels tegen seksuele intimidatie op de werkvloer. Dat laat premier Scott Morrison donderdag weten. Hij poogt daarmee de woede te sussen over de manier waarop zijn overheid omging met verschillende misbruikschandalen.

Vanwege een maas in de Australische wet zijn politici, rechters en ambtenaren nu nog vrijgesteld van aanklachten over genderdiscriminatie op de werkvloer. Volgens premier Scott Morrison gaat dat nu veranderen. De overheidsmedewerkers konden al wel vervolgd worden voor seksueel geweld.

Van politici, rechters en ambtenaren gaat ook verwacht worden dat zij een proactieve houding aannemen om een einde te maken aan genderdiscriminatie. Ook krijgen slachtoffers langer de tijd om een klacht in te dienen.

"Seksuele intimidatie is onacceptabel", zei Morrison donderdag. De afgelopen maanden kreeg hij veel kritiek op de manier waarop zijn regering omging met verschillende misbruikschandalen die aan het licht kwamen nadat vrouwelijke medewerkers van het parlement zich uitspraken. De terughoudende houding van de overheid zou een toxische en seksistische cultuur in het Australische parlement laten zien.

Duizenden Australiërs gingen straat op om te protesteren

De afgelopen maanden kwamen verschillende vrouwen naar voren met verhalen over seksueel misbruik in het Australische parlement. In februari vertelde Brittany Higgins, een voormalige politiek adviseur van de Liberale Partij van premier Scott Morrison, dat ze in 2019 door een mannelijke collega is verkracht in het parlementsgebouw, toen ze aan het werk was voor de toenmalige minister van Defensie Linda Reynolds.

Daarna hebben drie andere vrouwen gezegd door diezelfde man te zijn mishandeld. Ze beschuldigen Australische politici ervan geen verantwoordelijkheid te nemen. Naar aanleiding van de verhalen gingen duizenden Australiërs de straat op.

Eind maart werd een fractiemedewerker van het Australische parlement ontslagen na het verschijnen van seksvideo's die werden opgenomen in het parlementsgebouw. De twee jaar oude video's waren naar Australische media gelekt door een voormalige regeringsmedewerker. Deze klokkenluider meldde verder dat mensen seks hebben gehad in de gebedsruimte van het parlement. Ook zouden er sekswerkers zijn uitgenodigd in het regeringsgebouw.