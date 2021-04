India meldt donderdag 126.789 positieve testen. De afgelopen dagen werden nergens ter wereld binnen 24 uur zoveel positieve testen gemeld. In totaal telt India nu 12,9 miljoen positieve testen, het grootste aantal na Brazilië en de Verenigde Staten. Hoe kon het zo fout gaan?

India wordt zwaar getroffen door een tweede golf en de coronacijfers bevinden zich momenteel in een ongekende stijging. In de laatste zeven dagen werden ruim 750.000 positieve testen afgenomen.

Dat is een gemiddelde van 107.000 positieve testen per dag, al werden aan het begin van de week nog 89.000 besmettingen per dag gemeld en ging het de laatste dagen gemiddeld om ruim 120.000 besmettingsgevallen. Het dodental in het land steeg met 685 naar 166.862.

De Indiase regering is erdoor overvallen en zoekt de oorzaak bij het onvoldoende naleven van de coronaregels, zoals het dragen van mondkapjes nu veel winkels en kantoren in het ruim 1,36 miljard inwoners tellende land weer geopend zijn.

Daarnaast zouden er nog altijd te veel grote samenscholingen zijn, stelde minister van Volksgezondheid Harsh Vardhan eerder deze week, waaronder bruiloften, protesten en politieke bijeenkomsten. Ironisch genoeg waren er ook grote bijeenkomsten van de Bharatiya Janata Party (BJP), de partij van minister-president Narendra Modi en Vardhan zelf.

Ook tekorten aan vaccins zouden India parten spelen. In de zwaar getroffen deelstaat Maharashtra werd de sluitingstijd van vaccinatielocaties naar voren gehaald, terwijl lokale autoriteiten in de deelstaat Odisha melden dat ongeveer de helft van de vaccinatielocaties hun deuren moesten sluiten vanwege de tekorten.

De minister van Volksgezondheid van Maharashtra heeft gezegd dat de lokale vaccinvoorraad vrijdag op zal zijn. Het probleem zou ook op gemeentelijk niveau spelen, waardoor sommige ziekenhuizen het prikken hebben moeten staken.

Het vaccinatietempo zou nu juist omhoog moeten, benadrukte Narinder Kumar Mehra, het voormalig hoofd van het Indiase instituut voor medische wetenschap AIIMS onlangs. Ook zou er meer gedaan moeten worden om de twijfel van mensen over het nut en de noodzaak van vaccinaties weg te nemen, zo werd hij onlangs in The Times of India geciteerd.

De regering hinkt op twee gedachten. Het omschrijft de huidige situatie weliswaar als "zeer, zeer kritiek", maar tegelijkertijd beschuldigt Vardhan de deelstaten van paniek zaaien. Volgens de minister zijn de claims van de deelstaat Maharashtra over tekorten aan vaccins "nergens op gebaseerd". Vardhan stelt dat dergelijke berichten de strijd tegen het coronavirus ondermijnen.

De oppositie verwijt de regering dat het land, de grootste producent van vaccins ter wereld, te veel coronavaccins exporteert. Producent Serum Institute of India (SII) heeft ondertussen aangeklopt voor een financiële injectie van omgerekend 336 miljoen euro, zodat het de productie van het AstraZeneca-vaccin kan opschroeven. SII-hoofd Adar Poonawalla zegt dat de huidige productiecapaciteit erg onder druk staat.