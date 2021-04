Het dodental als gevolg van de cycloon Seroja in het oosten van Indonesië en Oost-Timor is opgelopen tot bijna 180. Er wordt nog gezocht naar meer dan zeventig vermiste personen.

De Zuidoost-Aziatische landen kregen zondag te maken met aardverschuivingen, overstromingen en modderstromen. Verschillende dorpen zijn volledig of deels verwoest. Onder meer ziekenhuizen, wegen, bruggen en duizenden woningen zijn beschadigd.

Zo'n twintigduizend mensen zijn geëvacueerd. De autoriteiten in Indonesië en Oost-Timor maken zich zorgen over een mogelijke uitbraak van COVID-19 in de drukke opvangcentra. Naast voedsel en dekens sturen de autoriteiten ook mondkapjes en coronatests die kant op.

In Indonesië zijn zeker 140 mensen omgekomen door het natuurgeweld. De autoriteiten in Oost-Timor hebben 37 sterfgevallen geregistreerd. Mogelijk loopt het dodental nog op. Met speurhonden wordt gezocht naar vermisten. Gewonden worden onder meer behandeld op hospitaalschepen die de marine heeft gestuurd.