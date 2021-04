De ambassadeur van Myanmar in het het Verenigd Koninkrijk mag de ambassade in Londen niet meer betreden, omdat hij niet achter de legercoup van begin februari staat. Volgens ingewijden hebben de vice-ambassadeur en een militair attaché hem buitengesloten en namens de militaire machthebbers de ambassadeurspost overgenomen.

Ambassadeur in Londen Kyaw Zwar Minn brak de afgelopen weken met de militaire junta en riep op tot de vrijlating van de afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi. Woensdag vertelde de ambassadeur tegen persbureau Reuters dat hij was buitengesloten. "Het is een soort coup in hartje Londen", zei hij vlak voor het ambassadegebouw. "Je kan zien dat ze mijn gebouw hebben bezet." De ambassadeur liet weten dat hij in overleg is met het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vier diplomatieke bronnen stellen dat vice-ambassadeur Chit Win de leiding over de ambassade in handen heeft genomen en dat hij en de militair attaché de ambassadeur hebben buitengesloten. De ambassadeur sprak voor het ambassadegebouw met demonstranten. Toen Kyaw Zwar Minn vorige maand opriep tot de vrijlating van Aung San Suu Kyi prees de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab zijn moed.

"Dit is mijn gebouw. Ik moet naar binnen. Daarom wacht ik hier", zei de ambassadeur tegen verslaggevers. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat het de situatie bij de Myanmarese ambassade momenteel onderzoekt.

Ook VN-ambassadeur verzet zich tegen legercoup

Kyaw Zwar Minn is niet de eerste Myanmarese diplomaat die in botsing komt met de militaire junta. Ook VN-ambassadeur Kyaw Moe Tun heeft zich uitgesproken tegen de legercoup. Hij riep op tot internationale sancties tegen het militaire regime. Toen het leger hem wilde vervangen, weigerde Kyaw Moe Tun zijn post op te geven en stelde hij dat hij de democratisch verkozen regering van Myanmar vertegenwoordigt.

Het Myanmarese leger pleegde op 1 februari een staatsgreep nadat de democratisch gezinde partij van regeringsleidster Aung San Suu Kyi in november de verkiezingen had gewonnen. Het leger pakte de leden van de burgerregering op en beschuldigde Aung San Suu Kyi en haar partij onder meer van verkiezingsfraude.