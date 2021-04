De berging van het voor de Noorse kust stuurloos geraakte Nederlandse schip Eemslift Hendrika is vanwege een verbetering van de weersomstandigheden woensdagavond hervat. Het Nederlandse bergingsbedrijf SMIT Salvage, een dochterbedrijf van Boskalis, is erin geslaagd om met een helikopter bergingsploegen aan boord te krijgen.

De vier leden van het bergingsteam gaan proberen het schip onder controle te krijgen door een sleeplijn te leggen naar de zware sleepboot Normand Drott, zegt een woordvoerder van Boskalis. De Noorse kustwacht meldde woensdagavond dat die verbinding met succes is gelegd.

Nu het schip aan de sleepboot is vastgemaakt, wordt in elk geval voorkomen dat de Eemslift Hendrika zonder motor verder richting de Noorse kust drijft.

Eerder op woensdag zag het er al naar uit dat de berging van het schip kon beginnen. Maar vanwege het slechte weer kon de helikopter, die het gespecialiseerde personeel van Boskalis naar het schip en de sleepboten moest brengen, niet opstijgen.

Enkele uren later maakte de Noorse kustwacht bekend dat de operatie was uitgesteld tot donderdagochtend. In de loop van de middag verbeterden de omstandigheden echter en kon de missie woensdagavond worden hervat.

Het schip raakte maandag in moeilijkheden door een schuivende lading en maakte daardoor slagzij in een onstuimige zee met metershoge golven. De bemanning werd van boord gehaald. De Eemslift Hendrika, eigendom van rederij Amasus Shipping in Delfzijl, was vanuit het Duitse Bremerhaven op weg naar de Noorse havenplaats Kolvereid.