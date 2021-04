De gezondheid van de Russische oppositieleider Alexei Navalny blijft achteruitgaan, zeggen zijn advocaten, die hem woensdag bezochten in het strafkamp waar hij vastzit. De criticus van het Kremlin is al een week in hongerstaking om een medische behandeling af te dwingen.

Navalny kampt met felle pijn in de rug en klaagt over gevoelloze benen en handen. Volgens zijn advocaten is Navalny al 13 kilo afgevallen sinds hij vorige maand gevangen werd gezet. Ze eisen dat de oppositieleider wordt overgebracht naar een ziekenhuis, maar volgens de Russische regering komt hij niet in aanmerking voor een speciale behandeling.

De Amerikaanse regering liet woensdag weten zich zorgen te maken over de gezondheid van Navalny. Washington benadrukt dat de Russische autoriteiten zijn gezondheid en veiligheid moeten waarborgen. "Zolang Navalny gevangen zit, is de Russische regering verantwoordelijk voor zijn welzijn", zei een woordvoerder van het Witte Huis.

Navalny kreeg een celstraf van 2,5 jaar opgelegd, omdat hij zich niet zou hebben gehouden aan de voorwaarden van een eerdere veroordeling voor fraude. Hij werd aangehouden na zijn terugkeer uit Duitsland, waar hij herstelde van een vergiftiging met een zenuwgif.