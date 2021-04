Het Nederlandse vrachtschip Eemslift Hendrika, dat stuurloos en zonder werkende hoofdmotor voor de kust van Noorwegen drijft, wordt geborgen. Personeel van bergingsbedrijf Boskalis hoopt rond het middaguur vanaf Alesund met een helikopter af te kunnen reizen richting het schip.

Het schip van rederij Amasus Shipping in Delfzijl raakte maandag in de moeilijkheden door een schuivende lading. De twaalfkoppige bemanning werd met een helikopter van boord gehaald en naar Ålesund gebracht. Gevreesd werd dat het schip zou kapseizen, wat gevolgen zou hebben voor het milieu, onder meer omdat er zware stookolie en diesel aan boord is.

Volgens de Noorse kustwachtchef is het gevaar op kapseizen echter geweken. De zegsman zegt wel dat een deel van de lading van het schip is afgevallen, zoals een groen werkscheepje. Maar dat drijft nog en kan volgens hem geborgen worden.

Een woordvoerder van Boskalis verwacht dat het personeel in het begin van de middag uit kan vliegen richting het stuurloze schip, wanneer de weersomstandigheden zijn verbeterd. Eerder zei een woordvoerder van de Noorse kustwacht dat personeel van Boskalis al op het schip is, maar die informatie was onjuist.

Slecht weer bemoeilijkt bergingswerkzaamheden

Het Nederlandse Boskalis was vorige week ook betrokken was bij de succesvolle bergingsoperatie van het vastgelopen containerschip Ever Given in het Suezkanaal. Het bedrijf heeft twee Noorse sleepboten ingehuurd om Eemslift Hendrika naar kalm water te trekken.

De bedoeling is dat de medewerkers op het schip de noodsleep gaan voorbereiden, onder meer door de sleeptouwen te bevestigen. De omstandigheden waarin ze dat moeten doen zijn zwaar omdat het slecht weer is. Wel zijn de omstandigheden iets verbeterd ten opzichte van de afgelopen dagen. Zo is de golfhoogte en windkracht iets afgenomen. Ook drijft het schip niet meer richting de kust, zoals op dinsdag, maar drijft het nu "parallel aan de kustlijn".

