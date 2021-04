Als eerste Amerikaanse staat heeft Arkansas dinsdag hormoonbehandelingen of operaties verboden voor minderjarigen die zich niet identificeren met hun geslacht. Critici spreken over het jongste voorbeeld van het conservatieve offensief in de Verenigde Staten tegen transgenders.

Als artsen alsnog meewerken aan de behandeling van jonge transgenderpersonen kunnen zij hun licentie verliezen. Ook kunnen zij achteraf financieel aansprakelijk worden gehouden als patiënten spijt krijgen van hun keuze.

De gouverneur van Arkansas had onlangs nog zijn veto uitgesproken tegen de wet. Hij vond het te veel inmenging door de autoriteiten. Maar een meerderheid van het parlement in de christelijk en conservatieve zuidelijke staat besloot het bezwaar van de gouverneur te verwerpen.

Burgerrechtenbeweging ACLU hekelt de stap en spreekt over een discriminerende kruistocht tegen transgenderjongeren. De gekozen afgevaardigden van Arkansas negeerden de massale oppositie tegen dit wetsvoorstel, aldus een woordvoerder.

Zeker zestien andere Amerikaanse staten overwegen vergelijkbare wetgeving.