Slechts een minuut voor het fatale treinongeval van vorige week vrijdag in Taiwan, kwam de vrachtwagen op het spoor terecht. Dat blijkt uit een reconstructie, zo meldt het persbureau Reuters.

De Taiwanese regering heeft een reconstructie is gemaakt van het fatale ongeluk. Ambtenaren vermoeden dat het voertuig van het bouwterrein is afgegleden. Er is in dit onderzoek ook gekeken naar hoe de vrachtwagen met de voorkant naar de tegemoetkomende trein gericht, op het spoor terechtkwam.

Op beelden die gemaakt zijn vanuit de bestuurscabine, is te zien hoe de machinist wanhopig probeerde de trein te vertragen en het ongeval te vermijden.

Volgens Young Hong-tsu, voorzitter van de Taiwanese Transportation Safety Board, had de machinist te weinig tijd om het ongeluk te kunnen voorkomen, omdat de vrachtwagen in een bocht zat en pas zichtbaar was toen het te laat was.