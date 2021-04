Het leger van Mozambique zegt sinds maandag weer de controle terug te hebben in de plaats Palma, een belangrijk gasknooppunt in het land. Jihadisten van Islamitische Staat waren op 24 maart de plaats binnengevallen toen energiebedrijf Total had aangekondigd om de gaswinning in het gebied te hervatten. Volgens een woordvoerder van het Mozambikaanse leger zijn bij de bevrijding veel militanten gedood.

"Er zijn veel mensen omgekomen en de infrastructuur is verwoest, maar de inwoners zijn weer veilig", aldus het leger. Officiële cijfers over slachtoffers zijn er nog niet, maar er wordt geschat dat tientallen mensen om het leven zijn gekomen. Er wordt volgens de regering nog steeds gevochten buiten de grenzen van de stad.

De gaswinning in het noorden is erg belangrijk voor de economie van het Afrikaanse land. Momenteel lopen er verschillende projecten die bij elkaar meer dan 60 miljard dollar (50 miljard euro) waard zijn, een ongekend hoog bedrag aan investeringen voor een Afrikaanse economie.

Vrijdag meldde een bron aan persbureau Reuters dat het Franse Total alle werknemers had geëvacueerd toen bekend werd dat militanten het bedrijf als doelwit voor ogen hadden. De legerwoordvoerder meldde maandag dat momenteel alle faciliteiten van Total worden beschermd. Total wilde niet reageren. De energiecentrale van het bedrijf ligt op zo'n 10 kilometer van Palma.

Duizenden mensen gevlucht

Vanwege de belegering sloegen duizenden inwoners van Palma op de vlucht. Zij hielden zich volgens hulpverleners soms dagenlang schuil in de bossen of probeerden per boot te ontsnappen.

Ook vonden honderden mensen onderdak in een hotel. Zij probeerden na twee dagen met auto's naar het strand te vluchtten, waarbij zij onder vuur werden genomen. Ooggetuigen zeggen tegen BBC dat bij de vluchtpoging veel doden zijn gevallen. De overheid zelf houdt het bij zeven dodelijke slachtoffers.

Een groot aantal mensen is gevlucht naar provinciehoofdstad Pemba. Daar zitten momenteel al duizenden vluchtelingen door eerder geweld van terreurgroepen en een dodelijke cycloon in 2019.