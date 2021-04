De laatste vier bemanningsleden van een vrachtschip dat bij Noorwegen in de problemen was geraakt, zijn geëvacueerd. Het schip, dat onder de Nederlandse vlag vaart, gaf maandagochtend een noodsignaal af omdat het dreigde te kapseizen.

Uit voorzorg werden eerder op de dag al acht opvarenden met een helikopter geëvacueerd. De overige vier crewleden bleven aan boord in een poging het schip te stabiliseren. Dat lukte, vertelde een woordvoerder van eigenaar Eemslift Esbjerg aan NU.nl.

Alle bemanningsleden zijn ondertussen overgebracht naar de Noorse plaats Alesund. Het duurt nog even voordat de Eemslift Hendrika, zoals het vrachtschip heet, de vaarroute naar de Noorse plaats Kolvereid kan voortzetten.

De Eemslift Hendrika is gebouwd in 2015, is 112 meter lang en 17 meter breed.