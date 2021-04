Voormalig kroonprins van Jordanië Hamza Bin Hussein, een halfbroer van koning Abdullah, is loyaal aan zijn land en familie. Dat schrijft hij in een verklaring die het koningshuis openbaar heeft gemaakt, nadat de veiligheidsdienst hem had meegenomen voor verhoor wegens een mogelijke samenzwering tegen het koningshuis.

Hamza belooft trouw aan de koning en de grondwet en zegt "altijd steun en toeverlaat te zullen zijn voor zijne majesteit de koning en zijn kroonprins".

Hamza tekende de brief volgens het hof na een onderhoud met een aantal leden van het koningshuis. Onder hen bevond zich prins Hassan, een oom van de koning die heeft bemiddeld. "De belangen van het vaderland moeten boven alle twijfel verheven zijn. We moeten allemaal achter de koning staan om Jordanië en zijn nationale belangen te beschermen", staat in de ondertekende verklaring.

Abdullah onthief de nu 41-jarige Hamza in 2004 als troonopvolger. Dit weekend kwamen berichten naar buiten dat zijn jongere halfbroer met steun van anderen mogelijk een staatsgreep in voorbereiding had. Zondag werden zeker veertien mensen opgepakt.

Prins kreeg huisarrest

Hamza liet zaterdagavond weten dat hij huisarrest heeft gekregen. Hij ontkent betrokken te zijn bij een samenzwering, maar spuide dit weekend wel kritiek op de manier waarop Jordanië wordt bestuurd. "Ik ben niet de persoon die verantwoordelijk is voor de ineenstorting van het bestuur, voor de corruptie en voor de incompetentie die al vijftien tot twintig jaar in onze bestuursstructuur heerst."

Koning Abdullah heeft steunbetuigingen gekregen uit Arabische landen, maar ook uit de Verenigde Staten.