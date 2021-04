De Russische president Vladimir Poetin heeft een wet ondertekend die ervoor zorgt dat hij tot 2036 staatshoofd kan blijven als hij zich kandidaat stelt en wordt gekozen, meldt het Russische persbureau TASS maandag.

Poetins ambtstermijn loopt af in 2024. Daarna kan de 68-jarige politicus zich nog twee keer kandidaat stellen voor het presidentschap en voor twee termijnen van zes jaar gekozen worden.

Ruim drie kwart van de opgekomen kiezers stemde in juli 2020 in een referendum voor een aanpassing van de grondwet, waardoor Poetin langer aan de macht kan blijven. Het Kremlin noemde het resultaat destijds een bewijs van het vertrouwen van de bevolking in Poetin. Het parlement stemde vorige maand in met de wetswijziging.

Poetin domineert de Russische politiek al ruim twintig jaar. De voormalige KGB-spion is al de langstzittende leider sinds de communistische Sovjetdictator Josef Stalin. Hij wist eerder de beperking op het maximale aantal ambtstermijnen van een president te omzeilen door tijdelijk premier te worden.

Poetin heeft naar eigen zeggen nog niet besloten of hij nog een keer een gooi naar het presidentschap wil doen.