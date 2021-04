Maandag is de inhoudelijke behandeling van het corruptieproces tegen de Israëlische demissionaire premier Benjamin Netanyahu begonnen. De aanklagers beschuldigen Netanyahu in drie verschillende zaken van omkoping, fraude en een vertrouwensbreuk.

Netanyahu zou mediaorganisaties gunsten hebben verleend in ruil voor positieve berichtgeving over zichzelf. Hij wordt er ook van beschuldigd geschenken van verschillende personen te hebben geaccepteerd in ruil voor gunsten.

Aanklager Liat Ben-Ari verklaarde in de rechtbank dat Netanyahu zijn macht heeft misbruikt voor persoonlijk gewin en media gunsten heeft verleend, zodat die hem zouden helpen bij de verkiezingen. Na haar openingspleidooi verliet Netanyahu de rechtszaal. Dat deed hij nog voordat de eerste getuigen werden gehoord.

Op dezelfde dag waarop Netanyahu weer voor de rechter moest verschijnen, heeft president Reuven Rivlin een begin gemaakt met het formatieproces. Hij spreekt alle partijleiders om te bepalen wie als eerste mag proberen een coalitie te vormen. Volgens Rivlin kan zijn besluit worden beïnvloed door het proces tegen Netanyahu.

De 71-jarige politicus ontkende in februari alle beschuldigingen. Het historische corruptieproces werd vervolgens stilgelegd vanwege de parlementsverkiezingen in maart.

Netanyahu's partij werd bij de verkiezingen van 23 maart de grootste, maar heeft met mogelijke bondgenoten vooralsnog geen meerderheid in het parlement. Als er geen coalitie mogelijk is, worden opnieuw verkiezingen uitgeschreven. De stembusgang van vorige maand was al de vierde in twee jaar tijd.