Ten minste twintig mensen zijn zondag om het leven gekomen nadat hun dorpen op het Indonesische eiland Lembata werden getroffen door modderstromen. Daarnaast worden nog 62 personen vermist, meldde een functionaris maandag.

De modderstromen, met daarin vulkanisch puin afkomstig van vulkaan Lewotolo, overspoelden huizen na zware regenval.

"Veertien dorpen zijn nog steeds volledig geïsoleerd vanwege ontoegankelijke wegen", vertelde Thomas Ola, het hoofd van het Lembata-district in de provincie Oost-Nusa Tenggara. Hij verwacht dat het dodental waarschijnlijk zal oplopen als er meer informatie in de getroffen gebieden verzameld wordt.

Zondag werd al bekend dat elders in Oost-Nusa Tenggara zeker 55 mensen om het leven zijn gekomen door noodweer. Zware neerslag leidde tot overstromingen en aardverschuivingen op het eiland Flores. "Tientallen huizen in het dorp Lamanele raakten bedolven onder de modder", meldde de rampenbestrijdingsdienst zondag. Op het nabijgelegen eiland Adonara stortte een brug in.

Ook Oost-Timor is geraakt door het noodweer. Daar kwamen volgens de autoriteiten ten minste 21 mensen om.

Meteorologen verwachten dat sommige delen van Indonesië ook de komende week te maken krijgen met veel regen, harde wind en hoge golven.