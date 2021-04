De buitenlandchef van de Europese Unie, Josep Borrell, heeft de regering van Oekraïne de onvoorwaardelijke steun van de EU beloofd in de strijd tegen pro-Russische rebellen in het land. Dat zegt Borrell zondagavond via Twitter.

Borrell spreekt zijn steun uit voor de soevereiniteit en "territoriale integriteit" van Oekraïne. Zondag had hij een telefoongesprek met Dmytro Kuleba, de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken.

Gedurende het weekend hebben Oekraïne en pro-Russische separatisten in de Donetsk-regio elkaar beschuldigd van aanvallen. Duitsland en Frankrijk, die bemiddelen in het conflict, spraken al hun zorgen uit over verschillende vermeende schendingen van het staakt-het-vuren in de regio.

Al bijna zeven jaar lang hebben separatisten de macht in delen van de Oost-Oekraïense regio's Donetsk en Luhansk, bij de grens met Rusland. In het conflict zijn naar schatting al 13.000 mensen overleden. In 2015 werd een wapenstilstand afgesproken, maar alleen al sinds begin dit jaar zijn er mogelijk al veertig mensen overleden door geweld in de omstreden regio.

Tijdens de volgende ontmoeting van EU-ministers van Buitenlandse Zaken zal het conflict verder worden besproken.