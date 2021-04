De bestuurder van de vrachtwagen die op het spoor stond bij de dodelijke treinramp in Taiwan heeft zondag zijn excuses aangeboden. Hij zei ook dat hij zal meewerken met de autoriteiten in het onderzoek naar het treinongeluk.

"Ik heb veel spijt en wil mijn oprechte verontschuldigingen aanbieden", aldus de emotionele Lee Yi-hsiang tegenover camera's van de nationale televisie.

De trein met 492 passagiers aan boord reed vrijdag ten noorden van Hualien net voor een tunnel tegen een vrachtwagen en ontspoorde in de tunnel. Bij de ramp kwamen 51 mensen om het leven en raakten meer dan tweehonderd mensen gewond.

De Taiwanese spoorautoriteit gaf zaterdag ook de namen vrij van 47 slachtoffers, onder wie drie buitenlanders. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. De andere lichamen moeten nog geïdentificeerd worden.

De vrachtwagen stond op een bouwplaats geparkeerd, vlak boven de spoorlijn. Mogelijk was de handrem van de vrachtwagen niet goed aangetrokken, waardoor het voertuig op het spoor belandde. Er wordt onderzocht of de chauffeur de handrem niet goed had vastgezet of dat de rem mechanisch beschadigd was.

Bestuurder op borgtocht vrij

De 49-jarige Lee is een medewerker van de nationale spoorwegen en inspecteerde regelmatig de bergachtige oostelijke spoorlijn van Taiwan vanwege mogelijke aardverschuivingen en andere risico's. Afgelopen weekend is hij ondervraagd en in afwachting van verder onderzoek is hij op borgtocht vrijgelaten.

De Taiwanese minister van Transport, Lin Chia-lung, heeft zondag zijn ontslag aangeboden. Dat verzoek is niet ingewilligd door de regering, die wil dat Lin aanblijft totdat de resultaten van het onderzoek naar de treinramp bekend zijn.