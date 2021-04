De internationale gemeenschap moet coronavaccins delen met de armste landen. Dat zei paus Franciscus zondag in zijn traditionele paasboodschap.

Paus Franciscus noemde de vaccins "essentieel in de strijd tegen het virus". Verder zei hij dat "alle mensen, vooral de kwetsbaren, hulp nodig hebben en recht hebben op toegang tot deze noodzakelijke zorg".

Verder prees de paus de zorg van het medisch personeel tijdens de coronacrisis en toonde hij sympathie voor jongeren die niet naar school kunnen en hun leeftijdsgenoten niet kunnen zien. "We hebben allemaal behoefte aan echt menselijk contact, niet alleen maar virtueel contact", aldus de paus.

62 Paus houdt ingetogen paasmis in Sint-Pietersbasiliek

Paus veroordeelt stilte rondom Jemen

De paastoespraak ging niet alleen maar over het coronavirus. Paus Franciscus noemde ook de gewapende conflicten in met name Syrië, Jemen en Libië in zijn speech.

"Moge Christus, onze vrede, eindelijk een einde maken aan de wapenstrijd in het geliefde en door oorlog verscheurde Syrië, waar miljoenen mensen momenteel in onmenselijke omstandigheden leven. In Jemen, waar de situatie een oorverdovende en schandalige stilte is geworden. En in Libië, waar er eindelijk hoop is."

De paasboodschap van de paus was live te volgen via een livestream vanuit de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. Er waren enkele tientallen mensen aanwezig, die vanwege de coronavoorschriften ver uit elkaar zaten.

Normaal zijn tienduizenden belangstellenden aanwezig als de paus spreekt vanaf een balkon van de basiliek, maar door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, waren het Sint-Pietersplein en de kerk zo goed als leeg.