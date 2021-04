Al zeker 44 mensen zijn dit weekend om het leven gekomen door noodweer in het oosten van Indonesië en in Oost-Timor. Zware regenval leidde op onder meer de Kleine Soenda-eilanden tot overstromingen en aardverschuivingen. Minstens negen personen raakten gewond.

Het natuurgeweld overviel mensen op onder meer het eiland Flores zondagochtend in hun slaap. "Tientallen huizen in het dorp Lamanele raakten bedolven onder de modder", meldt de rampenbestrijdingsdienst. "Woningen werden weggeslagen door de vloedgolven." Op het nabijgelegen eiland Adonara stortte een brug in.

In Oost-Timor kwamen zeker acht mensen om door een aardverschuiving in de buitenwijken van de hoofdstad Dili, aldus staatspersbureau Tatoli. "We focussen momenteel op oudere slachtoffers, kinderen en zwangere vrouwen, om die naar een veilige plek te brengen", laat minister voor Burgerbescherming Joaquim Gusmão weten.

Meer slecht weer op komst

De hulpverlening komt door het noodweer in beide landen moeizaam op gang. Het lukt reddingswerkers door de zware regenval en hoge golven niet om dorpen in het rampgebied via zee te bereiken.

De autoriteiten zeggen dat het einde van het noodweer ook nog niet in zicht is. Het Indonesische weerbureau ziet een tropische cycloon die op de Straat van Savoe afkomt, die precies tussen de Kleine Soenda-eilanden en de noordkust van Oost-Timor in ligt. Dat zou nog meer regen, wind en hoge golven veroorzaken.

Maar ook zonder die slechte weersverwachting loopt het dodental mogelijk nog verder op. Er liggen volgens de rampenbestrijdingsdienst nog veel mensen begraven onder de modder.