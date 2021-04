Door een automatisch geselecteerd vakje op een online formulier om geld te doneren aan de verkiezingscampagne van Donald Trump, maakten aanhangers van de voormalig president meer geld over dan hun bedoeling was. Het campagneteam van Trump heeft eind vorig jaar 64,3 miljoen dollar (circa 55 miljoen euro) moeten terugbetalen aan honderdduizenden gedupeerde geldschieters, blijkt uit onderzoek van The New York Times.

Hoewel Trump veel geld moest teruggeven, heeft hij wel zijn voordeel kunnen doen met de onbedoelde donaties. Hij kreeg feitelijk een grote rentevrije lening in de cruciale maanden voor de presidentsverkiezingen, concludeert de krant. Die kon hij vervolgens terugbetalen met geld dat hij na de verkiezingen ophaalde bij weer andere donateurs.

Op het donatieformulier stond automatisch aangevinkt dat het bedrag wekelijks afgeschreven zou worden. Er werd op enig punt ook een tweede vakje automatisch aangevinkt op het formulier, waarmee mensen toestemming gaven hun bijdrage te verdubbelen.

Trump-fans die meenden een paar honderd dollar te hebben gedoneerd, zagen daardoor tot hun schrik duizenden dollars van hun rekening verdwijnen. Het regende klachten bij banken en creditcardbedrijven van kiezers die dachten dat ze het slachtoffer van fraude waren.

Zeker 530.000 terugbetalingen en een bittere nasmaak

Sommige Trump-aanhangers raakten in de problemen doordat ze zich te laat realiseerden dat er te veel geld van hun bankrekening was afgeschreven. Een 63-jarige man uit Kansas City wilde 500 dollar overmaken, maar dat werd onbedoeld zo'n 3.000 dollar in dertig dagen. Daardoor kon de huur niet worden afgeschreven. "Het voelde als oplichterij", aldus de gedupeerde.

De aanpak van Trumps campagneteam is omstreden. Het team en de Republikeinse Partij gaven alleen in de laatste tien weken van 2020 al ruim 530.000 keer geld terug aan online donateurs. Het ging om een bedrag van 64,3 miljoen dollar (circa 55 miljoen euro), veel meer dan de 5,6 miljoen dollar die de campagne van de Democraat Joe Biden in die periode heeft teruggestort.