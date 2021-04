Duizenden mensen waren zaterdag op de been tijdens demonstraties in heel Groot-Brittannië. De actievoerders protesteerden onder de noemer Kill The Bill tegen een wetsvoorstel over het geven van meer bevoegdheden aan de politie bij niet gewelddadige demonstraties. Na een mars in Londen braken gevechten uit. Tien agenten raakten lichtgewond. Volgens de politie zijn zeker 26 mensen gearresteerd.

In tientallen dorpen en steden in het land gingen mensen de straat op. Ook klimaatactivisten van Extinction Rebellion en de Black Lives Matter-beweging waren vertegenwoordigd. Behalve in Londen, waar demonstranten botsten met de politie, verliepen de meeste protesten vreedzaam.

Volgens politiecommandant Ade Adelekan hield het overgrote deel van de actievoerders in Londen zich aan de coronaregels, maar een kleine groep onttrok zich daaraan. "Dit liet ons geen andere keus dan over te gaan naar een handhavingsfase en er zijn arrestaties verricht." De politie was met veel mankracht aanwezig in de hoofdstad.