In pro-Britse delen van Noord-Ierland zijn zaterdag opnieuw rellen geweest vanwege oplopende spanningen in de regio na de Brexit. Auto's werden in brand gestoken en gemaskerde mensen bekogelden een politiebusje met benzinebommen.

Veel pro-Britse inwoners zijn fel gekant tegen de nieuwe handelsbarrière die tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk is ingevoerd als onderdeel van het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Politieke leiders, onder wie de Britse minister van Noord-Ierland, hadden zaterdag opgeroepen tot kalmte. Maar aan de rand van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast braken volgens de politie toch ongeregeldheden uit.

Op een door de politie op Twitter gezette video was te zien hoe vier gemaskerde mensen benzinebommen naar een gepantserde politiebus gooiden. Ook sloegen en schopten ze tegen het voertuig.

Vrijdag raakten vijftien agenten gewond toen relschoppers hen in een ander deel van Belfast te lijf gingen met stenen, metalen staven, vuurwerk en putdeksels. De politiemannen liepen onder meer brand- en hoofdwonden op. Zeven mensen zijn aangehouden, twee van hen waren dertien en veertien jaar.

In Londonderry raakten vrijdag twaalf agenten gewond. Het was daar voor de vijfde opeenvolgende nacht onrustig.