De voormalig kroonprins Hamza Bin Hussein, die ook de halfbroer is van de Jordaanse koning Abdullah (foto), is verhoord vanwege een mogelijke samenzwering tegen het koningshuis. Hij zegt zelf huisarrest te hebben gekregen van het leger waarbij hij met niemand contact mag hebben. Volgens staatspersbureau Petra is Hamza verhoord om veiligheidsredenen.

In Jordanië heeft het koningshuis nog veel politieke macht. Arrestaties van prominente ambtenaren en leden van het koninklijk huis zijn zeldzaam in Jordanië, een land dat wordt gezien als een van de stabielere landen in de regio. Dat maakt de opsluiting van Hamza en het verhoor van andere leden van de koninklijke familie opmerkelijk.

The Washington Post en persbureau Reuters melden op basis van bronnen dat het gaat om een poging van Hamza om het land te destabiliseren. Hij zou met steun van een twintigtal anderen een staatsgreep hebben voorbereid. Koning Abdullah, die het Westen goedgezind is, onthief Hamza in 2004 als troonopvolger, waarmee hij zijn eigen machtspositie versterkte.

Het verhoor zou onderdeel zijn van een lopend veiligheidsonderzoek. In het kader daarvan zijn bijna twintig mensen gearresteerd, meldt Petra. Het gaat onder anderen om oud-minister van Financiën Bassem Awadallah en lid van de koninklijke familie Sharif Hassan Bin Zaid.

Hamza verzond kritische videoboodschap tijdens huisarrest

Hamza liet zaterdagavond volgens de tv-zender Al Jazeera in een videoboodschap weten dat hij huisarrest heeft. Hij zou van de legerleiding te horen hebben gekregen dat hij met niemand contact mag hebben. De voormalig kroonprins zegt dat zijn beveiliging is meegenomen en zijn internet wordt afgesloten, net als zijn telefoonverbinding.

Hamza ontkent betrokken te zijn bij een samenzwering tegen zijn halfbroer, maar toonde zich wel kritisch tegenover het huidige bewind. "Ik ben niet de persoon die verantwoordelijk is voor de ineenstorting van het bestuur, voor de corruptie en voor de incompetentie die de afgelopen vijftien tot twintig jaar heerst in onze bestuursstructuur."

Koning Abdullah kreeg na de aanhoudingen steunbetuigingen van onder meer Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten.