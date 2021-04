Taiwanese aanklagers hebben zaterdag een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen een bouwplaatsmanager wiens vrachtwagen vermoedelijk het dodelijke treinongeluk van vrijdag veroorzaakte. Daarbij kwamen zeker 51 mensen om het leven en vielen meer dan 150 gewonden.

Het ongeluk, het ergste treinongeluk in Taiwan in zeven decennia, gebeurde nadat een sneltrein een vrachtwagen had geraakt die vanaf een bouwterrein langs een oever naast het spoor naar beneden was gegleden. De beheerder van de bouwplaats wordt ervan verdacht de rem niet goed te hebben ingeschakeld.

De trein vervoerde bijna vijfhonderd mensen op weg van Taipei, de hoofdstad van Taiwan, naar Taitung aan de oostkust, toen hij ontspoorde in een tunnel even ten noorden van Hualien.

Zaterdag is begonnen met het opruimen van de brokstukken. Dat begon met het verplaatsen van het achterste deel van de trein, dat relatief onbeschadigd buiten de tunnel tot stilstand was gekomen.