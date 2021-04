Bij een incident bij het Capitool in Washington is vrijdagmiddag (lokale tijd) een agent gewond geraakt en een ander om het leven gekomen, meldt de politie van het Amerikaanse parlementsgebouw. Een automobilist reed met nog onbekend motief in op twee agenten en werd daarna neergeschoten door een van de aanwezige agenten.

Het incident vond plaats in de buurt van het parlementsgebouw, volgens media bij een veiligheidsbarricade aan de kant van de Senaat. De man zou met zijn auto op de agenten zijn ingereden en daarna met een mes uit het voertuig zijn gestapt. Toen hij met het steekwapen richting de agenten snelde, schoot een van hen de man neer. Hij bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De man zou geen bekende zijn geweest van de politie. Wat zijn precieze aanleiding voor de daad is geweest, is niet bekend, maar de politie gaat er niet van uit dat het uit een terroristisch oogpunt zou zijn gebeurd.

Eerder werd bekend dat het complex in lockdown was gegaan in verband met een veiligheidsprobleem buiten. Iedereen in het parlementsgebouw werd verzocht binnen te blijven en weg te blijven van ramen en deuren, meldden personen in het complex op Twitter. Politievoertuigen en agenten grendelden meteen alle wegen in de omgeving af. Het parlement was vrijdag met reces, waardoor er relatief weinig mensen in het gebouw waren.

25 Veiligheidsdiensten bij het Capitool na incident

Autoriteiten waren begonnen met verwijderen extra beveiliging na Capitool-bestorming

Het Capitool werd begin januari nog bestormd door aanhangers van toenmalig president Donald Trump, tot afgrijzen van velen. Er vielen toen vijf doden.

Na de bestorming was op enige afstand van het gebouw een ring van hekken geplaatst. De autoriteiten waren juist onlangs begonnen deze hekken weer te verwijderen. Ook is het aantal reservisten van de National Guard teruggeschroefd. Deze extra bescherming door militairen kwam er na de bestorming.