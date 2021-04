Bij een incident bij het Capitool in Washington zijn vrijdagmiddag (lokale tijd) twee agenten gewond geraakt, meldt de politie van het Amerikaanse parlementsgebouw. Een automobilist is door nog onbekende reden ingereden op de twee agenten. De automobilist, die zelf ook gewond raakte, is aangehouden, laat de politie weten.

Het incident vond plaats in de buurt van het parlementsgebouw, volgens media bij een veiligheidsbarricade aan de kant van de Senaat. Volgens een verslaggever van Bloomberg stapte de verdachte met een mes uit de auto, voordat die persoon door de politie werd neergeschoten. Aanwezigen in het gebouw werden verzocht binnen te blijven en weg te blijven van ramen in verband met "een veiligheidsprobleem" buiten.

De verdachte is, evenals de agenten, voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

Het Capitool werd begin januari nog bestormd door aanhangers van toenmalig president Donald Trump, tot afgrijzen van velen. Er vielen toen vijf doden.

Na de bestorming was op enige afstand van het gebouw een ring van hekken geplaatst. De autoriteiten waren juist onlangs begonnen deze hekken weer te verwijderen.