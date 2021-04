Een valse oproep voor een coronavaccinatie voor alle tachtigplussers in de Spaanse stad Sevilla heeft donderdag grote gevolgen gehad. De 1 aprilgrap bracht duizenden ouderen op de been naar een vaccinatiecentrum. Uiteindelijk werden de ouderen alsnog gevaccineerd.

Volgens de lokale krant El País stond er een rij van ongeveer vierduizend ouderen en hun familieleden op de locatie van het vaccinatiecentrum.

De aanwezigen hadden gehoor gegeven aan een oproep op WhatsApp die verzonden was uit naam van de lokale gezondheidsautoriteiten. In de oproep stond dat iedereen van tachtig jaar of ouder geen afspraak hoefde te maken om zich op 1 april te laten vaccineren tegen COVID-19.



De lokale gezondheidsautoriteiten riepen extra medewerkers op en regelden tweeduizend extra coronavaccins, zodat de ouderen niet tevergeefs waren gekomen. Ze hebben ook aangifte gedaan voor het verspreiden van een valse vaccinatieoproep, waardoor de geplande vaccinatiecampagne werd ontregeld en zich een gevaarlijk grote menigte vormde.