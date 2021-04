Bij een treinongeluk in Taiwan zijn vrijdag zeker 41 personen om het leven gekomen, meldt het Taiwanese ministerie van Transport. Nog eens 60 reizigers raakten gewond bij het ongeval. Daarmee is sprake van het ergste treinongeluk in Taiwan sinds ruim drie decennia.

In totaal vervoerde de trein zo'n 490 reizigers. Zij waren onderweg naar Taitung, maar de trein ontspoorde in een tunnel ten noorden van de oostelijk gelegen stad Hualien. Diverse wagons botsten meermaals tegen de muren.

Tot dusver hebben reddingsteams zo'n tachtig tot honderd personen kunnen bevrijden uit de eerste vier wagons van de trein, melden lokale autoriteiten. Het zou echter lastig zijn om de resterende passagiers te bevrijden, omdat de vier wagons waarin ze zitten door de zware crash zodanig zijn beschadigd dat reddingsoperaties bemoeilijkt worden.

De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. Mogelijk zou "een foutgeparkeerde vrachtwagen" het spoor zijn opgerold. Een passagier zou op nationale televisie hetzelfde hebben beweerd.

In 2018 werd Taiwan voor het laatst opgeschrikt door een hevig treinongeluk. Toen kwamen achttien personen om het leven en raakten nog eens 175 reizigers gewond toen een trein ontspoorde in het noordoosten van het eiland.