Zeker 26 agenten zijn gewond geraakt toen zij een einde maakten aan een massale bijeenkomst van jongeren in een park in Brussel. Een paar duizend personen waren daar donderdag naartoe gekomen na de aankondiging van een festival, hoewel al op voorhand duidelijk was dat het een 1 aprilgrap betrof, melden Belgische media.

Een agent moest met een hoofdwond naar het ziekenhuis. Ook minstens acht feestvierders en zeven politiepaarden liepen verwondingen op.

De oproerpolitie zette onder meer een waterkanon in om het Ter Kamerenbos aan de zuidkant van de Belgische hoofdstad schoon te vegen. De jongeren overtraden het samenscholingsverbod dat moet helpen de coronacrisis te beteugelen. Er zijn achttien arrestaties verricht, aldus de politie. Ook na het invallen van de duisternis was het nog onrustig door kleine groepen die weigerden te vertrekken.

De burgemeester van Brussel, Philippe Close, reageerde verbolgen: "We kunnen niet tolereren dat duizenden mensen samenkomen terwijl het virus nog zo aan het verspreiden is. Iedereen heeft nood aan een feestje, maar dit kunnen we niet aanvaarden."