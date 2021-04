De hoogste rechtbank van de Amerikaanse staat Virginia heeft besloten dat de stad Charlottesville de standbeelden van twee omstreden generaals uit de Amerikaanse Burgeroorlog mag verwijderen. De slepende ruzie over de beelden kostte een vrouw het leven.

Tijdens een betoging van nationalisten en neonazi's in augustus 2017 voor handhaving van de beelden reed een van die betogers in op een groep tegenstanders, met een dode en meerdere zwaargewonden onder de tegendemonstranten als gevolg.

Toenmalig president Donald Trump reageerde op het incident door te stellen dat er aan beide kanten "goede mensen" zijn, een opmerking die nogal wat ophef veroorzaakte.

Een lagere rechtbank had een groep burgers in Charlottesville nog gelijk gegeven en geoordeeld dat de monumenten voor de generaals Robert E. Lee en Thomas J. 'Stonewall' Jackson konden blijven. Maar uiteindelijk kreeg het stadsbestuur, dat de beelden niet meer gepast vindt, zijn zin. Het stadsbestuur staat sinds 2018 onder leiding van burgemeester Nikuyah Walker, die niet bij een politieke partij hoort. Zij is een zogeheten independent.

De generaals vochten tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog voor de zuidelijke staten (Confederatie) die de slavernij wilden behouden. Critici vinden de beelden een eerbetoon aan gewelddadige racistische figuren.