Meer dan achtduizend mensen hebben zichzelf in veiligheid gebracht nadat jihadisten vorige week de Mozambikaanse plaats Palma belegerden. Ongeveer de helft van de in totaal 8.166 geregistreerde vluchtelingen is kind. Hulpverleners zeggen dat overlevenden er vaak slecht aan toe zijn.

Gewapende extremisten openden vorige week woensdag de aanval op Palma, nadat energiebedrijf Total had aangekondigd de gaswinning te hervatten. Ze trokken moordend en plunderend door de stad. Officiële cijfers zijn er nog niet, maar er wordt gesproken over tientallen doden.

Duizenden inwoners van Palma sloegen op de vlucht en verstopten zich in de bossen in het gebied. Volgens hulpverleners wisten de mensen soms na enkele dagen het internationale gasproject op zo'n 10 kilometer van de stad te bereiken.

Vluchtelingen waren volgens hulpverleners in shock, uitgedroogd en soms ook ernstig gewond. Het ging om onder anderen vrouwen die tijdens hun vlucht in het bos kinderen hadden gebaard. De Verenigde Naties hielpen bij de evacuatie van kwetsbare mensen en zeggen inmiddels 8.166 vluchtelingen te hebben geregistreerd.

Met bouw van gasinstallatie zijn tientallen miljarden dollars gemoeid

De oplaaiing van het geweld kan ook gevolgen hebben voor de bouw van de gasinstallatie in het gebied. Daar zijn tientallen miljarden dollars mee gemoeid, een voor Afrika ongekend grote investering. Het Franse energiebedrijf Total had de werkzaamheden enkele maanden geleden al opgeschort vanwege de slechte veiligheidssituatie. Het concern maakte vlak voor de aanval bekend dat de activiteiten stapsgewijs worden hervat.

President Filipe Nyusi zei woensdag dat zijn land "wel ergere aanvallen heeft meegemaakt". Het leger zegt troepen naar Palma te hebben gestuurd om de stad te heroveren. Daarnaast maakte Portugal deze week bekend dat militairen naar het noorden van Mozambique worden gestuurd om te helpen bij de strijd tegen de jihadisten.

Jihadisten plunderen al jaren dorpen in het noorden van Mozambique. Het geweld heeft naar schatting zo'n 2.600 mensen het leven gekost, onder wie ook veel burgers. Ook zijn honderdduizenden mensen gevlucht.