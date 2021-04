Twee Russische ambassademedewerkers zijn woensdag door Italië het land uitgezet nadat een hoge Italiaanse marineofficier geheime informatie aan hen probeerde te verkopen. De officier is opgepakt.

Volgens de Italiaanse politie werden de drie dinsdag op heterdaad betrapt in een winkelcentrum in Rome. De officier kreeg naar verluidt zo'n 5.000 euro voor de geheime documenten.

De Italiaanse krant Corriere delle Sera schrijft dat het ging om zowel geheime NAVO-documenten als gevoelige defensiedossiers. De politie zou het geld en de documenten in beslag hebben genomen. De autoriteiten hielden de marineofficier al maanden in de gaten. Rusland werd niet eerder betrapt terwijl het probeerde Italiaanse defensiedocumenten te verkrijgen.

De twee medewerkers van de Russische ambassade worden verdacht van spionage en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. Het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Russische ambassadeur in het land op het matje geroepen. De Russische ambassade wilde woensdag niet reageren op vragen van journalisten.

NAVO in actie tegen Russische vliegtuigen

Er zijn de laatste tijd vaker spanningen tussen Rusland en NAVO-landen. Afgelopen dinsdag moesten NAVO-vliegtuigen meerdere keren in actie komen tegen Russische vliegtuigen in de buurt van het luchtruim van NAVO-landen. Volgens de transatlantische organisatie ging het om een ongebruikelijke piek in het aantal Russische vluchten rond het NAVO-luchtruim.

Ook twee Russische bommenwerpers die mogelijk op weg waren naar het Nederlandse luchtruim moesten dinsdag door twee NAVO-vliegtuigen onderschept worden.