Laurent Gbagbo, oud-president van Ivoorkust, is woensdag ook in hoger beroep door het Internationaal Strafhof (ICC) vrijgesproken van misdaden tegen de menselijkheid. Dat geldt eveneens voor zijn rechterhand Charles Blé Goudé.

Het ICC in Den Haag stelt Gbagbo en Goudé niet verantwoordelijk voor het bloedige conflict dat in Ivoorkust ontstond na de verkiezingen in 2010. Gbagbo, die in 2000 aantrad, weigerde de macht over te dragen aan Alassane Ouattara, de huidige president van Ivoorkust.

Er ontstonden gevechten tussen de aanhangers van beide politici. Daarbij vielen meer dan 3.000 doden en 500.000 mensen sloegen op de vlucht.

Gbagbo gaf zichzelf in 2011 over nadat zijn woning werd ingesloten door gepantserde legervoertuigen. De arrestatie van Goudé volgde twee jaar later in Ghana.

Men verwacht dat Gbagbo terug zal keren naar Ivoorkust, waarvoor hij toestemming heeft gekregen van zijn oude rivaal Ouattara. De afgelopen jaren woonde Gbagbo in België.

Het hof sprak Gbagbo en Goudé in 2019 al vrij, maar de aanklagers gingen in hoger beroep tegen deze uitspraak.