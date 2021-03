Duitse aanklagers hebben besloten de voormalige concentratiekampbewaker Friedrich Karl B. niet te vervolgen omdat er onvoldoende bewijs is om hem voor de rechter te brengen. De 95-jarige man werd vorige maand door de Verenigde Staten uitgeleverd aan Duitsland.

B. werkte in 1945 een paar maanden als bewaker in een nevenvestiging van concentratiekamp Neuengamme (ten zuiden van Hamburg), waar ook Nederlandse gevangenen onder erbarmelijke omstandigheden vastzaten en stierven. De man, die de Duitse nationaliteit nog heeft, arriveerde eind februari in de stad Frankfurt.

De Duitser woonde sinds 1959 in de VS. Hij stond daar vorig jaar The Washington Post te woord over zijn geplande uitzetting. B. zei maar kort in het kamp te hebben gewerkt en geen wapen te hebben gedragen. "Het is belachelijk om dit na 75 jaar nog te doen", reageerde hij.

De afgelopen jaren moesten herhaaldelijk hoogbejaarde oud-kampbewakers voor de Duitse rechter verschijnen. De autoriteiten zien meer kans om hen te berechten sinds de veroordeling van John Demjanjuk in 2011. Die kreeg een gevangenisstraf opgelegd voor medeplichtigheid aan de moord op zeker 28.000 mensen, toen alleen werd bewezen dat hij kampbewaarder was geweest in Sobibór. Tot deze uitspraak werd ervan uitgegaan dat er voor de nazimisdaden individuele schuld vastgesteld moest worden.