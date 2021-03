Duikers hebben de cockpitvoicerecorder (CVR) opgevist van vlucht SJ182 van Sriwaija Air die op 9 januari kort na het opstijgen neerstortte in de Javazee bij Indonesië, melden de Indonesische onderzoekers woensdag. Door het ongeluk kwamen alle 62 inzittenden om het leven.

Op de CVR is te horen wat de piloten hebben gezegd in de cockpit. Aan de hand van de opnames hopen de onderzoekers meer te weten te komen over de oorzaak van de crash.

Het metalen omhulsel van de CVR werd enkele dagen na de ramp al gevonden, maar de inhoud ervan ontbrak nog. De Flight Data Recorder (FDR), waarop de technische gegevens van de vlucht staan, werd enkele dagen na de ramp al gevonden. Beide geheugendragers vormen samen de zwarte dozen van een vliegtuig.

Op basis van de FDR trokken de onderzoekers in februari de voorlopige conclusie dat er iets mis was met de stuwkracht van de motoren van de Boeing 737-500. Hierdoor zwenkte het toestel op ongeveer 3 kilometer hoogte scherp naar links en dook het in zee.

De CVR, die onder een laag modder van ongeveer 1 meter lag, wordt nu naar een laboratorium gebracht. Het uitlezen van de geheugenkaarten gaat ongeveer drie dagen tot een week duren. Binnen een jaar na de crash moet een eindrapport over de rampvlucht verschijnen.