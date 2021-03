De Amerikaanse oud-president Donald Trump wordt aangeklaagd door twee agenten van de Capitool-politie, het korps dat het parlement in de hoofdstad Washington bewaakt. De politiemensen verwijten Trump dat hij de dodelijke bestorming van het parlementsgebouw in januari heeft uitgelokt.

Agenten James Blassingame en Sidney Hemby zeggen dat Trump zijn achterban maandenlang heeft opgehitst met onbewezen theorieën over verkiezingsfraude. Dat heeft in hun ogen geleid tot de bestorming van het Capitool, waar volgens de politievakbond zeker honderd agenten gewond raakten. Ook vielen meerdere doden.

Blassingame en Hemby zijn de eerste agenten van de Capitool-politie die Trump aanklagen. Ze zeggen door relschoppers te zijn aangevallen met middelen als pepperspray en traangas. Ook kampt Blassingame volgens de rechtbankdocumenten met psychische problemen. De politiemensen eisen een schadevergoeding. De woordvoerder van Trump heeft volgens The Washington Post nog niet gereageerd.

Vorige week zei de oud-president in gesprek met Fox News dat de relschoppers "geen enkele bedreiging" voor de agenten in en rond het Capitool vormden.

"Een aantal van hen (relschoppers, red.) is naar binnen gegaan, waar ze de politie en beveiligers omarmd hebben. Ze hadden het goed naar hun zin samen", aldus Trump. Bij de bestorming van het Capitool kwamen vijf mensen, onder wie een politieagent, om het leven.

Democraten probeerden na die rellen al om Trump via het parlement te vervolgen, maar dat liep op niets uit. Er was niet genoeg steun in de Senaat om de voormalige president te veroordelen. Zijn juridische problemen waren daarmee niet achter de rug. Meerdere Democratische politici hebben Trump voor de rechter gesleept.