China heeft dinsdag definitief besloten tot een ingrijpende hervorming van het kiessysteem in Hongkong. Het aantal parlementszetels wordt uitgebreid van zeventig naar negentig, terwijl burgers nog maar twintig parlementariërs rechtstreeks mogen kiezen. Voorheen waren dat er 35.

De hervormingen worden gezien als een manier om de prodemocratische oppositie in de stad verder buitenspel te zetten. Een kiescollege, het Election Committee, beslist straks naar wie veertig van de parlementszetels gaan die niet worden verdeeld via verkiezingen. Dat college wordt gezien als pro-Peking en kiest ook de hoogste bestuurder van de stad.

De samenstelling van het Election Committee gaat ook op de schop. In dat kiescollege zitten nu nog 117 lokale politici uit Hongkong, maar hun zetels komen volgens politicus Tam Yiu-chung te vervallen. Die politici worden rechtstreeks gekozen en behoren vaak tot het kamp van de oppositie.

Wie wil meedoen aan verkiezingen, moet bovendien een soort keuring ondergaan. Een commissie controleert dan of kandidaten de juiste politieke denkbeelden hebben. Politicus Tam zegt dat de afdeling staatsveiligheid van de politie daar ook bij betrokken is. Die gaat informatie aanleveren over kandidaten.

Meest ingrijpende hervorming kiessysteem sinds 1997

Het Permanente Comité van het Chinese parlement besloot unaniem om de plannen goed te keuren. Daarna klonk uitgebreid applaus, zei politicus Tam tegen de krant South China Morning Post. Ook president Xi Jinping heeft de hervormingen volgens staatsmedia inmiddels goedgekeurd.

Het gaat volgens de krant om de meest ingrijpende en omstreden hervorming van het kiessysteem in de miljoenenstad sinds 1997. Het Verenigd Koninkrijk droeg Hongkong in dat jaar over aan de communistische Volksrepubliek. Die beloofde dat de metropool nog een halve eeuw een autonome status zou krijgen.