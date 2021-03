De rechtszaak tegen de witte ex-politieagent die wordt beschuldigd van de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd is maandag van start gegaan. Het proces wordt door de advocaat van de familie van Floyd gezien als "een referendum over gerechtigheid en gelijkheid", zei hij voorafgaand aan de zitting.

Kort voordat de rechtszaak begon, knielden verdedigers en nabestaanden voor het gerechtsgebouw en hielden zij 8 minuten en 46 seconden stilte, verwijzend naar de tijd dat de verdachte agent Derek Chauvin zijn knie tegen de nek van Floyd drukte tijdens diens arrestatie.

Burgerrechtenadvocaat Ben Crump sprak over een baanbrekend proces: "De hele wereld kijkt toe." Hij noemde het een referendum over "hoe ver de VS is gekomen in zijn zoektocht naar gelijkheid en gerechtigheid voor iedereen". Volgens hem zijn de feiten simpel: "Wat George Floyd heeft gedood, was een overdosis buitensporig geweld."

Chauvin wordt beschuldigd van moord en doodslag. De 46-jarige Floyd verloor het bewustzijn door de knie op zijn nek en overleefde de arrestatie niet. Het incident in mei 2020 leidde in de Verenigde Staten, maar ook daarbuiten, tot protesten tegen politiegeweld en racisme.

'Chauvin heeft zijn politiepenning verraden'

De rechtszaak zelf ging van start met het betoog van de openbaar aanklager, die stelde dat Chauvin zijn politiepenning "verraadde". Later in het proces moeten twaalf juryleden oordelen over de schuldvraag.

Die jury bestaat uit een zo representatief mogelijk groep mensen, die geen vooringenomen mening over de rechtszaak mogen hebben. En daar zit nou net de moeilijkheid, schreven Amerikaanse media als CNN, die zich in hun voorbeschouwingen afvroegen hoe je ervoor zorgt dat de jury aan deze voorwaarde voldoet in een zaak die wereldwijd zo veel teweegbracht.

Naar verwachting benadrukken de advocaten van Chauvin tijdens het proces dat de doodsoorzaak omstreden is. Zij zullen wijzen op de slechte gezondheid van het slachtoffer en diens drugsgebruik. Floyd werd gearresteerd omdat hij een vals biljet van 20 dollar zou hebben uitgegeven. De aanklagers stellen dat Floyd niet was overleden zonder de ruwe actie van de agent.

Chauvin zelf werd in oktober tegen een borgsom van 1 miljoen dollar (zo'n 850.000 euro) vrijgelaten. Het proces zal een maand duren, verwacht de rechter.

Drie collega's van Chauvin zijn apart aangeklaagd wegens de fatale aanhouding van Floyd. Die rechtszaak begint in augustus.